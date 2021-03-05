Грузинский фильм о заколдованной любви стал призером Берлинале

Фильм уже высоко оценили зарубежные кинокритики и СМИ, назвав картину теплой, очаровательной и остроумной

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Участник Берлинале, фильм грузинского режиссера Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо" получил премию Международной федерации кинопрессы "Фипресси".

За несколько минут до онлайн-церемонии награждения Берлинского международного кинофестиваля Международная федерация кинопрессы назвала своих фаворитов. Фильм Коберидзе получил премию "Фипресси" в основном конкурсе.

Картина "Что мы видим, когда смотрим на небо" вошла в число 15 фильмов, которые будут бороться в основной номинации кинофестиваля. Главные роли в фильме исполнили Георгий Бочоришвили, Ана Карселадзе, Олико Барбакадзе, Георгий Амброладзе и Вахтанг Панчулидзе.

"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.

Фильм уже высоко оценили зарубежные кинокритики, а также такие известные издания, как Variety, Screen Daily, Screen Daily, Awards Daily и другие СМИ.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинале. Грузинское кино вернулось в основную конкурсную программу спустя почти 30 лет. С тех пор, как фильм Темура Баблуани "Солнце неспящих" был удостоен Серебряного медведя на Берлинском международном кинофестивале в 1993 году, ни один грузинский полнометражный фильм не попадал в главный конкурс фестиваля.

Международная федерация кинопрессы (аббревиатура Фипресси) - международная организация, объединяющая кинокритиков и киноведов, основанная в 1930 в Париже. Цель организации — способствовать развитию мирового киноискусства, а также отстаивать интересы профессионалов, пишущих о кино.