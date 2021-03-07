Грузинские артисты стали призерами фестиваля в Германии

В виртуальном мероприятии принимали участие представители 20 стран - это как любители, так и профессиональные поэты, писатели, переводчики, музыканты, артисты, художники, скульпторы и фотографы

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Проект "Картлис деда" ("Мать Картли"), который занимается популяризацией грузинской культуры в Германии, а также берлинский Литературно-музыкальный салон "Литера-ДО" провели в период пандемии Второй международный онлайн арт-фестиваль "Зимняя сказка".

В мероприятии принимали участие представители 20 стран, как младшее, так и старшее поколение - это любители и профессиональные поэты, писатели, переводчики, музыканты, артисты, художники, скульпторы и фотографы.

"Особенно приятно, что почти во всех номинациях лидировали грузины, - рассказывает руководитель проекта Тамара Инашвили. - Они украсили фестиваль и оставили незабываемое впечатление своим талантом".

"Это уже второй фестиваль из цикла "Четыре времени года" в онлайн-режиме. Первый "Осенний калейдоскоп" прошел осенью прошлого года и показал необходимость проведения подобных мероприятий в период "закрытых дверей" в культурных центрах, выставочных и концертных залах, - продолжила беседу генеральный директор фестиваля Сандра Верели.

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По словам Верели, в общей сложности в фестивале приняли участие около 350 человек из Грузии, Германии, России, Канады, США, Швейцарии, Италии, Великобритании, Голландии, Греции, Израиля, Турции, Сингапура, Украины, Беларуси и других стран.

"Конечно же, онлайн-формат позволил принять рекордное количество участников и составить яркую интересную программу. Фестиваль показал прелесть и преимущество комбинации разных направлений культуры, что позволяет продолжать строительство "Мостов дружбы", - говорит Верели.

Призеры в разных номинациях (литература, изобразительное искусство, музыка, танцы и др.) получили дипломы.

Гран-при фестиваля получил детский театра "Ирида" Багдатского муниципалитета, которые совместно с музыкальной школой и ансамблем юных скрипачей "Звезды Багдати" специально для фестиваля поставили поэтическо-хореографический номер на музыку Важи Азарашвили.