Антологию грузинской женской поэзии выпустили во Франции

Франкоязычные читатели смогут познакомиться с творчеством грузинских поэтесс и узнать о женской доле, переживаниях, радостях и трудностях в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборник произведений более десятка поэтесс из Грузии вышел в свет для франкоязычных читателей в Европе и Канаде.

Антология под названием I Am Numerous, на страницах которой собрано более 60 стихотворений 15 поэтесс, уже издана во Франции.

Читатели во Франции, Бельгии, Швейцарии и Канаде смогут прочитать стихи о "женской жизни, переживаниях, радостях и трудностях", говорится в резюме антологии, переведенной на французский язык Бачаной Чабрадзе и опубликованной изданием Linventaire.

Книга, являющаяся результатом совместной инициативы министерства культуры и Дома писателей Грузии, познакомит читателей с произведениями Лии Стуруа, Майи Саришвили, Элы Гочиашвили, Русудан Каишаури, Дианы Анфимиади, Эки Кеванишвили, Лии Ликокели, Лелы Цуцкиридзе, Ирмы Шиолашвили, Като Джавахишвили, Лелы Самниашвили, Мариам Циклаури, Нато Ингороква, Нино Садгобелашвили и Теи Топурия.