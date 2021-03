В Сети появился тизер грузинской песни для "Евровидения – 2021"

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Сети появился тизер песни "You", с которой Торнике Кипиани представит Грузию на международном конкурсе песни "Евровидение – 2021".

Из небольшого видео длиной в 42 секунды пока не особо понятна сама композиция, однако ясно одно – она кардинально отличается от песни Take me as I am, которую Торнике готовил для конкурса в прошлом году. По этой причине новая песня получила неоднозначную реакцию слушателей. В комментариях под видео в YouTube видно, что пользователи не совсем довольны треком.

"Господи, эта (песня) даже медленнее, чем у Португалии...", "Take me as I am" была настолько интересной и одной из лучших песен на ESC 2020. Звучит так скучно, но будем надеяться, что песня в целом будет лучше, чем этот тизер", "Я скучаю по силе его голоса, которая была в его прошлогодней записи, но это немного коротко, чтобы судить, так что давайте подождем выпуска всей песни", - пишут пользователи под видео.

Пока известно только то, что композиция Кипиани под названием "Ты" получилась многожанровой – она сочетает в себе рок, поп-рок и блюз-рок. Англоязычную композицию написал сам Кипиани, что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records.

В разработке песни, как и в прошлом году, Торнике Кипиани помогал Алеко Бердзенишвили. В записи композиции приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Над сценической постановкой выступления грузинского конкурсанта на Евровидении будет работать шведский режиссер Эмилия Синквист.

Полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия примет участие во втором полуфинале Евровидения.