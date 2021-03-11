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Музей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi

Международная выставка еврейского культурного наследия откроется в Тбилиси

© Sputnik / Levan Avlabreli
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2279)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210311/251135853/Mezhdunarodnaya-vystavka-evreyskogo-kulturnogo-naslediya-otkroetsya-v-Tbilisi-.html

На экспозиции будут представлены фото- и аудиовизуальные материалы, а также оригинальные цифровые работы, отражающие еврейское наследие

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Выставка Parallel Traces Европейской ассоциации по сохранению и продвижению еврейской культуры и наследия AEPJ откроется в тбилисском Музее современного искусства Зураба Церетели в четверг, 11 марта.

Выставка, которая проходит в рамках программы CreativeEurope, организована "Домом Израиля", который является официальным представителем еврейского культурного наследия в Грузии. Организация активно сотрудничает с Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии и с AEPJ.

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"Одним из основных направлений деятельности наших организаций в Грузии является продвижение культурных и исторических ценностей, что находит отражение не только в организации подобных мероприятий, но и в непосредственном участии в сохранении культурного наследия. Это особенно верно в отношении страны и города с многовековой историей, таких как Грузия и Тбилиси, которые отличаются своим мультикультурализмом", – сказал глава "Дома Израиля" и председатель Грузино-израильской торговой палаты Ицик Моше.

Выставка представляет собой фото- и аудиовизуальные материалы, а также оригинальные цифровые работы, отражающие еврейское наследие. В проекте участвуют такие страны как Бельгия, Люксембург, Испания, Сербия, Румыния, Польша и теперь Грузия.

По словам организаторов мероприятия, специально для этой выставки Тбилиси посетили руководство Европейской ассоциации защиты и продвижения еврейской культуры и наследия AEPJ, и гости из пяти европейских стран. В мероприятии также примут участие депутаты парламента Грузии, представители министерства образования, науки, культуры и спорта.

Выставка откроется в 18:00 и продлится до 11 апреля.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2279)

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