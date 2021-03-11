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В Грузии проходят Дни франкофонии

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2280)
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Sputnik Грузия
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В этом году программа проходит в основном в онлайн-формате, также будут конкурсы для школьников и студентов

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузия отмечает Дни франкофонии мероприятиями, которые будут длиться в течение марта как в школьных, так и в университетских учреждениях, говорится на сайте Французского института в Тбилиси.

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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Международный день Франкофонии – день французской культуры, который отмечается во всем мире 20 марта. Это праздник не только для тех, кто говорит по-французски, но и для всех, кто любит его и интересуется французской и франкоязычной культурой.

В этом году программа проходит в основном в онлайн-формате. Также заявлены конкурсы для школьников и студентов. Подробнее о них можно узнать здесь.

"Для нас очень важно участвовать в этом мероприятии, потому что франкофония – это французский язык, который нас сближает. Это один из международных языков, который приближает Грузию ко всему миру. Знание иностранного языка позволяет нам иметь доступ к другому мышлению, культуре и цивилизации. Мы рады присоединиться к празднованию Дней франкофонии в Грузии", – сказал журналистам посол Швейцарии в Грузии Патрик Франзен.

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Месяц франкофонии в Грузии проводится каждый год посольствами и консульствами стран-участников Международной организации франкофонии и Французским институтом в Тбилиси. 

Впервые понятие "франкофония" было употреблено в 1880 году французским географом Онезимом Реклю, который решил классифицировать обитателей планеты по языку, используемому в повседневной и общественной жизни. В 1962 году слово вновь вошло в обиход, его стали употреблять для обозначения распространения французского языка в мире.

 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2280)

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