Грузинский фильм-участник Берлинале высоко оценили в России

Картина уже попала в центр внимания зарубежных кинокритиков, а также таких известных изданий, как Variety, Screen Daily, Screen Daily, Awards Daily и др.

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Старейший в Европе журнал о кинематографе "Искусство кино" написал рецензию о грузинском фильме "Что мы видим, когда смотрим на небо" режиссера Александра Коберидзе.

Фильм, который уже достиг успеха на прошедшем Берлинале, где получил приз жюри кинокритиков ФИПРЕССИ, теперь оказался в центре внимания престижного издания.

Автор Никита Лаврецкий, который назвал грузинского режиссер "многообещающим романтиком европейского кино", посвятил картине подробнейшую рецензию.

"Трудно поверить, но в XXI веке Коберидзе снимает игру света на занавесках с такой пытливостью, с какой когда-то Луи Люмьер — лучи солнца в аквариуме. Камера зримо присутствует в каждом кадре: будь то слежение за плывущим по реке мячом или за случайно впорхнувшей в кадр птичкой (это ли не идеальные примеры люмьеровского кинематографа наблюдения?); монтаж эксцентричен и игрив — вся эта техника возвращает в кино какую-то первозданную романтику. Однако речь здесь стоит вести скорее не о наивности, а, наоборот, о синефильской искушенности", - описывает проделанную работу режиссера Лаврецкий.

При этом автор отмечает, что фильму в определенном смысле не идет быть фестивальным. Ведь когда критики просматривают по несколько картин в день, фильмы начинают соревноваться в громкости смыслов и режиссерских брендов. Однако, по словам автора, даже в таких условиях фильм Коберидзе оказался достаточно выразительным, чтобы покорить если не жюри основного конкурса, то ФИПРЕССИ.

В заключении статьи Лаврецкий утверждает: "Это не просто любовная лирика, а, кажется, самоопределение режиссера, одержимого собственным всепроникающим видением".

"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.

Главные роли в фильме исполнили Георгий Бочоришвили, Ана Карселадзе, Олико Барбакадзе, Георгий Амброладзе и Вахтанг Панчулидзе. Картину уже высоко оценили зарубежные кинокритики, а также такие известные издания, как Variety, Screen Daily, Screen Daily, Awards Daily и другие СМИ.