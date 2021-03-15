Балерина Саломе Леверашвили из Грузии стала солисткой Нидерландского балета

​Нидерландский национальный балет – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века. В солистки талантливую грузинку перевели из младшей труппы, где она танцевала с 2016 года

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинская балерина Саломе Леверашвили стала солисткой Нидерландского национального балета.

The very talented Timothy van Poucke & Salome Leverashvili were #Promoted to soloist, following their performances in Hans van Manen's Sarcasmen & Wubkje Kuindersma's Echoes of Tomorrow. #Congrats to these two former Junior Company dancers! #ballet #talent Pic @Hans_Gerritsen_ pic.twitter.com/rHHVddbAxO — Het Nationale Ballet (@DutchNatBallet) March 9, 2021

​Нидерландский национальный балет – во всем мире эту труппу знают как Dutch National или Het – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века. Он был создан в 1961 году в результате слияния балета Нидерландов и балета Амстердама.

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Саломе Леверашвили была переведена из младшей труппы Нидерландского национального балета в солисты после выступления в двух современных постановках амстердамской труппы – в постановке Sarcasmen выдающегося хореографа Ханса ван Манена (Hans van Manen), а также в "Эхо завтрашнего дня" Вубкье Куиндерма (Wubkje Kuindersma).

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В сообщении отмечается, что ее партнером был Тимоти ван Поук (Timothy van Poucke), которого также перевели в солисты.

Саломе Леверашвили родилась в 1997 году в Тбилиси. В 2016 году окончила Тбилисское государственное хореографическое училище им. В. Чабукиани и в том же году присоединилась к молодежной труппе Нидерландского национального театра оперы и балета.

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В 2016 году она стала призером Международного хореографического конкурса "Рижская весна 2016". Танцовщица получила золотую медаль, Гран-при и первое место в категории вариаций. Балерина исполнила вариацию Эсмеральды из балета Ц. Пуни "Эсмеральда".

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