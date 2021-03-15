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Грузинская балерина Саломе Леверашвили (Salome Leverashvili)

Балерина Саломе Леверашвили из Грузии стала солисткой Нидерландского балета

photo : courtesy of Kate Siobhan
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2283)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210315/251170315/Balerina-Salome-Leverashvili-iz-Gruzii-stala-solistkoy-Niderlandskogo-baleta.html

​Нидерландский национальный балет – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века. В солистки талантливую грузинку перевели из младшей труппы, где она танцевала с 2016 года

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинская балерина Саломе Леверашвили стала солисткой Нидерландского национального балета.

​Нидерландский национальный балет – во всем мире эту труппу знают как Dutch National или Het – один из самых интересных и востребованных хореографических коллективов ХХ века. Он был создан в 1961 году в результате слияния балета Нидерландов и балета Амстердама.

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Публикация от Salome Leverashvili (@jesuisflamenco)

Саломе Леверашвили была переведена из младшей труппы Нидерландского национального балета в солисты после выступления в двух современных постановках амстердамской труппы – в постановке Sarcasmen выдающегося хореографа Ханса ван Манена (Hans van Manen), а также в "Эхо завтрашнего дня" Вубкье Куиндерма (Wubkje Kuindersma).

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Публикация от Salome Leverashvili (@jesuisflamenco)

В сообщении отмечается, что ее партнером был Тимоти ван Поук (Timothy van Poucke), которого также перевели в солисты.

Саломе Леверашвили родилась в 1997 году в Тбилиси. В 2016 году окончила Тбилисское государственное хореографическое училище им. В. Чабукиани и в том же году присоединилась к молодежной труппе Нидерландского национального театра оперы и балета.

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Публикация от Salome Leverashvili (@jesuisflamenco)

В 2016 году она стала призером Международного хореографического конкурса "Рижская весна 2016". Танцовщица получила золотую медаль, Гран-при и первое место в категории вариаций. Балерина исполнила вариацию Эсмеральды из балета Ц. Пуни "Эсмеральда".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2283)

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