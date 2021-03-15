В Москве проходит выставка художника Дмитрия Шпиллера-Канделаки

Источником вдохновения живописца являются русская и грузинская природа, любовь к женщине, а также к храмовой и городской архитектуре

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Персональная выставка работ художника и архитектора грузинского происхождения Дмитрия Шпиллера-Канделаки под названием "17 лет спустя" проходит в московском арт-кластере "Восток".

Как говорится в сообщении Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России, на экспозиции представлено 45 работ автора. Название выставки символично. Именно 17 лет назад в Москве состоялась предыдущая персональная выставка мастера.

"Меня вдохновляет красота божественного мироздания, стараюсь "остановить мгновение". Божественную красоту, точнее, все, что создал Творец, можно увидеть везде: и даже в простых, каждодневных вещах. Например, в моих работах вы увидите окно, как выход во внешний мир; чайник, как символ семейного уюта и многое другое. Подпитку для творчества я получаю от русской и грузинской природы, любви к женщине, храмовой и городской архитектуре, православных святынь, произведений великих художников", – говорит художник.

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Выставка продолжится до 12 апреля, вход свободный.

Дмитрий Шпиллер-Канделаки родился 5 декабря 1961 года в Москве. Сам художник говорит, что рисовал почти с рождения.

С 1965 года его семья переехала в Тбилиси. Там же Шпиллер-Канделаки окончил среднюю школу и архитектурный факультет Тбилисского политехнического университета. До 2000 года работал в архитектурных мастерских Тбилиси, в обществе охраны памятников и этнографическом музее под открытым небом.

С 2001 года Дмитрий живет и работает архитектором Москве. С 2015 года занимается проектированием разных сооружений: монастыря Успенская Феклина женская пустынь в Козельском районе Калужской области (Святые врата, административный корпус, генплан и т. д.) Участвовал в групповых выставках и имел четыре персональные выставки.

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