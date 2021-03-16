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Статуэтка киноакадемии ОСКАР

Какие фильмы претендуют на "Оскар"

photo: courtesy of Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210316/251182351/Kakie-filmy-pretenduyut-na-Oskar.html

Долгожданная, отложенная из-за пандемии 93-я церемония вручения награды "Оскар" состоится 25 апреля

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Американская киноакадемия объявила окончательный список номинантов на "Оскар" – самое большое число номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Итак, в главной категории "Лучший фильм" за "золотого рыцаря" будут бороться картины "Земля кочевников", "Отец", "Минари", "Манк". В число претендентов также вошли "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".

Хлои Чжао и Эмиральд Феннел номинированы на "Оскар" за лучшую режиссуру (за фильмы "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды", соответственно). В этой же категории представлены датский режиссер Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун ("Минари").

За звание лучшего актера года будут бороться Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").

За статуэтку лучшей актрисы посоревнуются Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"). А также Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").

Киноленты из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины представлены в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это работы "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Лучшая пора" Цзен Госян, "Коллектив" Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич.

Американская киноакадемия в категории "Лучший анимационный фильм" отметила проекты "Душа", "Путешествие на Луну", "Вперед", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Легенда о волках".

93-я церемония вручения награды "Оскар" состоится 25 апреля.

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