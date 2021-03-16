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Певец Торнике Кипиани

Песня Грузии для "Евровидения – 2021" попала в тренды YouTube

photo: Tornike Kipiani / FB
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (11)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210316/251187713/Pesnya-Gruzii-dlya-Evrovideniya--2021-popala-v-trendy-YouTube.html

Клип на песню "Ты" был опубликован вчера и, несмотря на неоднозначную реакцию слушателей, уже набрал более 119 тысяч просмотров

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Клип на песню You, с которой Торнике Кипиани представит Грузию на международном конкурсе песни "Евровидение – 2021", попал в десятку трендовых видео YouTube.

В сообщении Eurovision Georgia говорится, что клип Кипиани вошел в десятку самых просматриваемых видео.

Клип на песню "Ты" был опубликован вчера. Несмотря на неоднозначную реакцию, клип уже набрал более 119 тысяч просмотров.

Англоязычную композицию написал сам Кипиани, что касается аранжировки, то она была сделана в студии "Bravo Records". В разработке трека, как и в прошлом году, Торнике Кипиани помогал Алеко Бердзенишвили. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Представитель Грузии на Евровидении - 2020 Торнике Кипиани
photo: Eurovision Georgia / FB
Грузия представила песню для "Евровидения – 2021"

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия примет участие во втором полуфинале Евровидения.

"Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале. Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн-выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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Темы:
Евровидение 2021 (11)

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