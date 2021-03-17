"Без Кости я бы мало чего добился" – Меладзе честно ответил на вопросы поклонников

Популярный певец недавно добавил в свой Instagram рубрику вопросов-ответов и с тех пор делится с подписчиками самым интересным и главным из своей жизни

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Известный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram и откровенно рассказал о главном – в жизни и карьере.

Меладзе решил пообщаться со своими поклонниками в соцсети, попросив их оставить свои вопросы. Артист сдержал свое обещание и ответил на самые интересные из них видеоответами.

Так, многие узнали о жизненном кредо известного артиста. Валерий ответил лаконично: "Я люблю жизнь и с возрастом я стал стараться брать от жизни меньше, чем отдавать".

Другой подписчик поинтересовался у Валерия Шотаевича, считает ли он себя гением уровня своего родного брата Константина Меладзе.

"Возможно, я умею делать что-то лучше, чем другие. Но без моего брата Кости я бы мало чего добился. Он настоящий гений", – признался артист.

А на вопрос, кем бы мог стать Меладзе, если не певцом, грузин ответил, что стал бы ученым, так как этому он учился.

При этом, по словам артиста, были в его большой карьере и периоды выгорания. "За 25 лет случалась усталость, были моменты, когда казалось зашел в тупик, но просыпался утром и мне опять хотелось заниматься любимым делом", – говорит Меладзе.

Ну и на последний вопрос о том, хотел ли бы Меладзе спеть с кем-то дуэтом, он ответил, что раньше хотел спеть с Энни Леннокс или Брайаном Ферри, "а теперь что-то ни с кем не хочу".

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.