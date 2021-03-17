16:10 17 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9660
  • 100 RUB4.5556
  • USD3.3205
Поиск
Композитор Константин Меладзе (слева) и певец Валерий Меладзе

"Без Кости я бы мало чего добился" – Меладзе честно ответил на вопросы поклонников

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (438)
1201
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/04/249921029.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210317/251194510/Bez-Kosti-ya-by-malo-chego-dobilsya---Meladze-chestno-otvetil-na-voprosy-poklonnikov.html

Популярный певец недавно добавил в свой Instagram рубрику вопросов-ответов и с тех пор делится с подписчиками самым интересным и главным из своей жизни

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Известный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram и откровенно рассказал о главном – в жизни и карьере.

Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Валерий Меладзе в шестой раз станет отцом

Меладзе решил пообщаться со своими поклонниками в соцсети, попросив их оставить свои вопросы. Артист сдержал свое обещание и ответил на самые интересные из них видеоответами.

Так, многие узнали о жизненном кредо известного артиста. Валерий ответил лаконично: "Я люблю жизнь и с возрастом я стал стараться брать от жизни меньше, чем отдавать". 

Другой подписчик поинтересовался у Валерия Шотаевича, считает ли он себя гением уровня своего родного брата Константина Меладзе.

"Возможно, я умею делать что-то лучше, чем другие. Но без моего брата Кости я бы мало чего добился. Он настоящий гений", – признался артист.

А на вопрос, кем бы мог стать Меладзе, если не певцом, грузин ответил, что стал бы ученым, так как этому он учился.

При этом, по словам артиста, были в его большой карьере и периоды выгорания. "За 25 лет случалась усталость, были моменты, когда казалось зашел в тупик, но просыпался утром и мне опять хотелось заниматься любимым делом", – говорит Меладзе.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
"Копия папы" – Валерий Меладзе поздравил старшего сына с днем рождения

Ну и на последний вопрос о том, хотел ли бы Меладзе спеть с кем-то дуэтом, он ответил, что раньше хотел спеть с Энни Леннокс или Брайаном Ферри, "а теперь что-то ни с кем не хочу".

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Светская хроника (438)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Это чудо: как врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца
Врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться