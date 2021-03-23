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Нино Ананиашвили

В США прошла премьера фильма о грузинском балете

photo : courtesy of State Ballet of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2292)
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Sputnik Грузия
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Поскольку гастроли грузинской балетной труппы в США из-за пандемии сорвались, американским зрителям решили показать историю грузинского балета в безопасном онлайн-формате

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Премьера фильма "Грузинский государственный балет сегодня" состоялась в Соединенных Штатах Америки, в городе Миннеаполис (штат Миннесота).

В сообщении Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили говорится, что премьера картины, режиссером которой является Шалва Шенгелия, прошла успешно.

Нино Ананиашвили
photo : courtesy of State Ballet of Georgia
Нино Ананиашвили

Фильм был заказан Миннесотским университетом Нортроп (Northrop). Оказалось, что в Northrop на апрель 2020 года был запланирован балетный тур грузинской балетной труппы, который был отменен из-за пандемии COVID-19.

Приглашающая сторона, несмотря на пандемию, решила познакомиться с настоящим грузинским балетом в связи с временным переносом гастролей. 

Нино Ананиашвили
photo : courtesy of State Ballet of Georgia
Нино Ананиашвили

"Northrop рад работать с Грузинским государственным балетом, чтобы представить эту всемирно известную труппу своей аудитории в безопасном онлайн-формате", – говорится в статье.

Показы будут проходить до 28 марта. Фильм планируется показать и в Грузии.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2292)

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