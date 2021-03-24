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Актер Джордж Сигал

Скончался актер Джордж Сигал

© AFP / MICHAEL LOCCISANO
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210324/251255067/Skonchalsya-akter-Dzhordzh-Sigal.html

Знаменитый актер, снявшийся более чем в сотне фильмов и сериалов, умер после операции шунтирования – ему было 87 лет

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Известный голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на супругу артиста.

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© photo: Sputnik
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"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", – цитирует Deadline Соню Сигал.

Джордж Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии "С шиком" (1973), за которую он получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер".

Помимо актерства, Джордж Сигал увлекался игрой на банджо, иногда выступая с джазовыми коллективами.

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