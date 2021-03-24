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Кадр из фильма Укрощение Саломе Джаши

Грузинский фильм "Укрощение" высоко оценили во Франции

Courtesy of Georgian National Film Center
Культура
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Темы:
Триумф грузинского кино (42)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210324/251256457/Gruzinskiy-film-Ukroschenie-vysoko-otsenili-vo-Frantsii.html

Картина "Укрощение" уже прогремела на 71-м Берлинском Международном кинофестивале и продолжает успешную фестивальную историю

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Саломе Джаши "Укрощение" удостоен специального упоминания молодежного жюри на Международном кинофестивале Cinéma du réel во Франции.

Cinéma du Réel – международный фестиваль документального кино, который проводится во Франции с 1978 года. Ежегодно он предлагает зрителям 200 документальных фильмов. Всего в главном конкурсе Cinéma du Réel в этом году был показан 21 фильм – 11 полнометражных и 10 короткометражных фильмов.

Картина "Укрощение" уже достигла определенных успехов, ведь она вошла в программу 71-го Берлинского Международного кинофестиваля (Berlin International Film Festival) – фильм был включен в секцию Forum.

"Укрощение" – это история спорного и почти сюрреалистического процесса выкорчевывания и перемещения уникальных растений с Черноморского побережья Грузии бывшим премьер-министром страны. Фильм является совместным производством Швейцарии, Германии и Грузии.

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2021 года на Sundance. На форуме высоко оценили документальную картину Джаши, похвалив ленту за "удивительный кинематографический стиль", а ее режиссера – обладателя наград кинофестивалей Жана Руша и Ньона – за "проницательность и наблюдательность".

Саломе Джаши родилась в 1981 году в Грузии. Живет в Берлине. Режиссер является авторам короткометражного фильма "Безмолвный" (2009) о русско-грузинском конфликте и "Бахмаро" (2011), который стал призером Международного фестиваля документального кино Jihlava IFF в Чехии.

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Темы:
Триумф грузинского кино (42)

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