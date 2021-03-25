Театр Марджанишвили откроет сезон "Преступлением и наказанием" по Достоевскому

После долгой паузы в связи с COVID-19 театр возобновит работу показом спектакля по одному из самых известных произведений русского классика

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Тбилисский Государственный драматический театр им. К. Марджанишвили откроет сезон 3 апреля премьерным спектаклем "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому.

Оказывается, еще год назад театр хотел поставить трилогию на тему насилия. И первой частью ее стала постановка "Крейцерова соната" по Льву Толстому, посвященная теме домашнего насилия.

Вторая часть – как раз "Преступление и наказание" Достоевского, по задумке режиссеров Левана Цуладзе и Темо Куправа, призвана показать стремление к успеху через насилие и в то же время многослойность разрушительной силы этого порока.

"Период пандемии заставил нас продолжать репетиции этого спектакля в течение девяти месяцев. Время позволило творческой команде глубоко погрузиться в эту гениальную работу, сделав тем самым большой подарок себе, интеллектуалам и не только им..." - говорится в анонсе спектакля.

Роль Раскольникова в спектакле играет актер Паата Папуашвили, Сони - Анука Григолия. В постановке также заняты Ника Кучава (Порфирий), Лела Мебуришвили (Дуня), Георгий Кикнадзе (Разумихин), Тамар Буникашвили (Алена Ивановна) и др.

Премьерные показы постановки пройдут 3, 4, 10 и 11 апреля. Начало в 16:00, длительность - 170 минут с антрактом.

Любопытно, что о третьей части трилогии в театре еще думают, но не исключают, что это могут быть "Бесы" Достоевского, которые выражают насилие в социально-политическом контексте.

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