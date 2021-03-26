"Интригующая Грузия": фильм "Мзиури" попытает удачу в Канаде

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Фильм "Мзиури" грузинского режиссера Кети Мачавариани включен в официальную конкурсную программу Канадского международного фестиваля документального кино Hot Docs.

Канадский международный фестиваль документального кино Hot Docs является крупнейшим документальным фестивалем в Северной Америке. Ежегодно на фестивале показывают более 200 документальных фильмов из разных стран мира. Мероприятие проходит ежегодно в Торонто.

На сайте смотра грузинскую картину "Мзиури" описывают, как "интригующий портрет постсоветского государства". Эта элегантно представленная закулисная Грузия, которая предлагает "честный, обезоруживающий взгляд на чужую страну, остающуюся относительно неизвестной Западу", пишут о фильме Кети Мачавариани на фестивале.

"Чтобы узнать великие надежды и страхи страны, вы должны ходить от двери к двери и искать ответы. Тема неограничена. Следует ли защищать права меньшинств, что вы думаете об абортах, стеснялись ли вы когда-нибудь быть грузином, в каком возрасте вы узнали, что Санта-Клауса не существует? Многие молодые люди покидают страну, известную как "Солнечная Грузия", и едут в страны, где легче создать экономические возможности", – говорится на сайте Hot Docs.

Съемки картины "Мзиури" начались в 2018 году, после получения главного приза индустриальной платформы в рамках фестиваля документального кино Cine Doc Tbilisi. Однако закончить фильм режиссеру удалось только после получения финансирования от фонда IDFA Bertha Fund, который создан для стимулирования и расширения возможностей творческого документального сектора в Африке, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Востока.

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