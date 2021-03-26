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Выставка художника Левана Миндиашвили What color is the Black Sea?

"Какого цвета Черное море?": в Нью-Йорке проходит необычная выставка художника из Грузии

photo: Levan Mindiashvili / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2298)
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Привет из раннего детства, грузинская эстетика и фиолетовые будни - в США проходит необыкновенная выставка грузинского художника

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Персональная выставка "Какого цвета Черное море?" (What color is the Black Sea?) грузинского артиста визуального искусства Левана Миндиашвили проходит в Нью-Йорке на платформе Marisa Newman Projects.

Marisa Newman Projects расширяет традиционные рамки понимания искусства и представляет экспозиции, демонстрирующие множество новых граней и способов выражения современных художников.

Выставка "Какого цвета Черное море?" возвращает к раннему видению творца современного искусства Левана Миндиашвили. 

 

What color is the Black Sea? Beautiful show full of the intricacies of memory by Levan Mindiashvili just opened at Marisa Newman Projects.

Опубликовано Hedwig Brouckaert Среда, 17 марта 2021 г.

На выставке представлены всего четыре изображения, которые оказали сильное влияние на художника: это семейное фото трехлетнего Миндиашвили на берегу Черного моря, ежик, одеяло Левана и грузинский алфавит, один из самых древних в мире.

"Миндиашвили заново открыл экосистемы родной Грузии и свое собственное сознание как акт исцеления, возрождения", - говорится на сайте.

Леван Миндиашвили - визуальный художник грузинского происхождения, живущий в Бруклине. Его работы выставлялись в Косово, Нью-Йорке, Берлине, Пекине, Грузии и других странах. Миндиашвили также публиковался в таких изданиях, как Artnet News, The Art Newspaper, ArtAsia Pacific, Observer, Huffington Post и др.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2298)

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