Работа Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" ушла с молотка за $11 млн

Почти столетие картина культового художника находилась в частной коллекции одной французской семьи, которая и решила выставить ее на аукцион

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Полотно всемирно известного нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Париже за 11,25 миллиона долларов, сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

"Картина была продана за 13 миллионов 91 тысячу 250 евро", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта сумма включает комиссионные сборы – 1,75 миллиона евро. Любопытно, что изначально стоимость лота не превышала восьми миллионов евро.

Tonight, extraordinary works by Van Gogh, Pissarro, Gorky and Munch inspired spirited bidding across the globe. The action was live-streamed online, offering exclusive access to the artworks and evening auction event. Read about how it unfolded here. https://t.co/5UwJySmaX6 — Sotheby's (@Sothebys) March 25, 2021

​Ван Гог написал картину "Уличная сцена на Монмартре" в 1887 году, когда жил в Париже. На картине изображен один из символов Монмартра - ветряная мельница "Мулен де ла Галетт". Полотно с 1920 года находилось в частной коллекции одной французской семьи. По этой причине "Уличная сцена на Монмартре" была неизвестна широкой публике. До аукциона картину представили в Париже, Амстердаме и Гонконге.

Работы Ван Гога оказали огромное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. При жизни был практически обойден вниманием критиков.

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