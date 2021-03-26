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Картина известного художника Винсента Ван Гога Уличная сцена на Монмартре

Работа Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" ушла с молотка за $11 млн

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Культура
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Sputnik Грузия
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Почти столетие картина культового художника находилась в частной коллекции одной французской семьи, которая и решила выставить ее на аукцион

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Полотно всемирно известного нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Париже за 11,25 миллиона долларов, сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

"Картина была продана за 13 миллионов 91 тысячу 250 евро", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта сумма включает комиссионные сборы – 1,75 миллиона евро. Любопытно, что изначально стоимость лота не превышала восьми миллионов евро.

​Ван Гог написал картину "Уличная сцена на Монмартре" в 1887 году, когда жил в Париже. На картине изображен один из символов Монмартра - ветряная мельница "Мулен де ла Галетт". Полотно с 1920 года находилось в частной коллекции одной французской семьи. По этой причине "Уличная сцена на Монмартре" была неизвестна широкой публике. До аукциона картину представили в Париже, Амстердаме и Гонконге.

Работы Ван Гога оказали огромное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. При жизни был практически обойден вниманием критиков.

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