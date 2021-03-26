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Гентский алтарь

Чтобы не крали: Гентский алтарь поместили под стекло за пять миллионов евро

© AFP / EMMANUEL DUNAND
Культура
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Sputnik Грузия
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Средневековый полиптих в свое время отчаянно пытались заполучить даже такие исторические фигуры, как Наполеон и Гитлер

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Уникальный шедевр XV века — "Гентский алтарь. Ангелы музицирующие" братьев ван Эйк, фрагменты которого множество раз похищали, отныне мощно защищен стеклом стоимостью пять миллионов евро, сообщает The Guardian.

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Гентский алтарь — церковный створчатый алтарь в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент. Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Темой алтаря является поклонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова.

Средневековый полиптих поместили в ультрасовременный полупрозрачный шкаф с климат-контролем и пуленепробиваемым стеклом высотой шесть метров. Алтарь будет висеть на стальных опорах с пневматическим управлением. Рядом с работой братьев ван Эйк установили сверхбольшие защитные двери на случай чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что панели, которые несколько лет назад тщательно отреставрировали, будут содержатся в лучших условиях. Дело в том, что в храме, неотапливаемом зимой, температура опускается до двух градусов по Цельсию, а в солнечные дни через цветные витражи проникает слишком много света, что вредит шедевру. Но самое главное, что теперь Гентский алтарь находится в полной безопасности.

Любопытно, что за свою почти 600-летнюю историю шедевр немало пережил. К примеру, его через столетие после создания на 70 процентов перерисовали, чуть не сожгли кальвинисты-мятежники, а позже много раз крали. Среди тех, кто отчаянно пытался заполучить Гентский алтарь, были даже Наполеон и Гитлер.

В итоге полиптих существенно пострадал. Одна из его панелей до сих пор остается пропавшей после ограбления, совершенного в апреле 1934 года.

Чтобы посетителям было удобнее рассматривать произведение искусства и при этом сохранить высокий уровень безопасности, в соборе была произведена серьезная реконструкция. Некоторые древние каменные стены даже претерпели демонтаж. 

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