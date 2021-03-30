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Кадр из фильма Укрощение Саломе Джаши

Фильм грузинского режиссера удостоился двух наград на фестивале в Мексике

Courtesy of Georgian National Film Center
Культура
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Темы:
Триумф грузинского кино (43)
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Кинолента получила награду в категории "Лучший фильм", а также приз зрительских симпатий

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Документальный фильм Саломе Джаши "Укрощение" удостоился двух наград на международном кинофестивале UNAM в Мексике, говорится в сообщении на сайте конкурса.

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FICUNAM International Cinema Festival - ежегодный международный кинофестиваль в Мексике, который акцентирует внимание на современном искусстве полного метра.

Фильм получил награду в категории "Лучший фильм", а также приз зрительских симпатий. Команда фильма написала пост благодарности, отметив, что это первая крупная награда фильма.

"Для нас большая честь и радость, благодарны за решение жюри. Поздравляем всю команду!" - говорится на странице фильма в соцсети Facebook.

"Укрощение" – это история спорного и почти сюрреалистического процесса выкорчевывания и перемещения уникальных растений с Черноморского побережья Грузии бывшим премьер-министром страны. Фильм является совместным производством Швейцарии, Германии и Грузии.

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© photo: Sputnik / Yurchenko
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Мировая премьера фильма состоялась в январе 2021 года на Sundance. На форуме высоко оценили документальную картину Джаши, похвалив ленту за "удивительный кинематографический стиль", а ее режиссера – обладателя наград кинофестивалей Жана Руша и Ньона – за "проницательность и наблюдательность".

Саломе Джаши родилась в 1981 году в Грузии. Живет в Берлине. Режиссер является авторам короткометражного фильма "Безмолвный" (2009) о русско-грузинском конфликте и "Бахмаро" (2011), который стал призером Международного фестиваля документального кино Jihlava IFF в Чехии.

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Темы:
Триумф грузинского кино (43)

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