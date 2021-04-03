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Музыкальный фестиваль Дорога на Ялту

Дорога на Ялту: артисты из 15 стран мира выступят на фестивале военной песни

© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210403/251361281/Doroga-na-Yaltu-artisty-iz-15-stran-mira-vystupyat-na-festivale-voennoy-pesni.html

В этом году количество заявок выросло вдвое – в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства. Они исполнили известные произведения о Великой Отечественной войне на родных языках

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Третий сезон ежегодного международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" пройдет в Крыму с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс.

Фестиваль Дорога на Ялту: оркестр на удаленке и военные песни на разных языках
© Фонд "Гуманитарный мир"
Фестиваль "Дорога на Ялту": оркестр на удаленке и военные песни на разных языках

По его словам, у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет от лица президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.

"Количество заявок по сравнению с первым сезоном выросло вдвое, на отборочный этап, который из-за пандемии прошел онлайн, поступило более 300 заявок из 51 страны мира, – заявил Эрнест Мацкявичюс в комментарии Sputnik. – В полуфинал прошли исполнители из 15 стран. Среди новых участников – Индия и Канада. Важно через музыку рассказывать, какова цена этой войны и кто ее выиграл, чтобы подобное не повторилось вновь".

Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть еще ближе друг к другу, считает председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"Военные песни – это уже наш культурный код, их знают все в постсоветском пространстве, потому что нет семьи, которая не потеряла бы в войне близкого человека", – сказал он в комментарии Sputnik.

По правилам конкурса, помимо жюри, на результаты конкурса может повлиять любой желающий. Приз зрительских симпатий будет присужден по итогам онлайн-голосования, которое стартовало 2 апреля и завершится 1 мая. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте фестиваля.

Фото с концерта Дорога на Ялту. Архивное фото
photo: courtesy of Humanitarian world
В эфир из карантина: участники фестиваля "Дорога на Ялту" спели песни из своих квартир

"Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки, – рассказал член жюри Кай Метов. – То есть они пропустили эти произведения через себя, и за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст, смысл".

Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".

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