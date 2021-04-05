В фильме грузинского режиссера снимутся Жерар Депардье и Росси Де Пальма

Картина рассказывает историю трех друзей – их любви и противостояния, которое происходит частично на политической почве и в какой-то момент доводит их до зверского состояния

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Испанская актриса Росси Де Пальма и француз Жерар Депардье снимутся в фильме "Терцо Мондо" грузинского режиссера и сценариста Мераба Кокочашвили, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

Картина будет сниматься в разных городах в Грузии и за границей. В фильме также снимаются грузинские актеры Леван Цуладзе, Дута Схиртладзе и Кета Шатиришвили. "Терцо Мондо" создается при поддержке киноцентра.

"ტერცო მონდო" მერაბ კოკოჩაშვილმა 86-ე დაბადების დღე გადასაღებ მოედანზე აღნიშნა. იგი მუშაობს ახალ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე "ტერცო მონდო". გადაღებები რამდენიმე ქალაქში მიმდინარეობს. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ ლევან წულაძე, დუტა სხირტლაძე და ქეთა შათირიშვილი. "ტერცო მონდო" იქმნება ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით. იხილეთ ვიდეო გადასაღები მოედნიდან. ვიდეოს ავტორები: შოთა (ზამზა) იმნაძე და ბასა ხარაზი. Опубликовано GNFC - Georgian National Film Center Суббота, 27 марта 2021 г.

Картина рассказывает историю трех друзей – их любви и противостояния, которое происходит частично на политической почве. Сценарий написан по мотивам повести известного грузинского писателя Аки Морчиладзе, которую он создал двадцать лет назад.

"Это история о талантливейшем народе, о талантливейших людях, которые могут принести друг другу и всему обществу величайшую любовь, но при этом они же могут превратиться в безнравственных людей из-за какой-то зависти, ревности или противостояния, довести себя до состояния настоящего зверя", – рассказывает режиссер, отмечая, что эта проблема для Грузии актуальна и сегодня.

Мерабу Арчиловичу Кокочашвили 86 лет. Он выпускник режиссерского факультета ВГИКа. В начале 1970-х вел группу актеров на курсах при "Грузия-фильме". С 1989 года преподаватель, позднее – профессор кинофакультета Грузинского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели.

Кокочашвили – автор фильмов "Большая зеленая долина", "Ковчег" (Нуцина школа), "Усуи" и "Дом радости". Как актер снимался в картинах "Георгий Саакадзе", "Не горюй!" и "Вершина".

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