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Пол Риттер в роли заместителя главного инженера атомной станции Анатолия Дятлова

Умер звезда сериала "Чернобыль" Пол Риттер

© photo : HBO (2019)
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210406/251387402/Umer-zvezda-seriala-Chernobyl-Pol-Ritter.html

Всего актерской карьере Пол Риттер отдал 22 года жизни. Причиной его смерти названа опухоль головного мозга

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Британский актер Пол Риттер, известный по роли в сериале HBO "Чернобыль", скончался от опухоли головного мозга в возрасте 54 лет, пишет The Guardian

"С горечью сообщаю, Пол Риттер мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноема, — заявил агент актера. - Пол был исключительно талантливым актером, который играл разнообразные роли на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умен, добр и очень забавен".

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© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Пол Риттер родился в графстве Кент 5 марта 1966 году. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах "Гарри Поттер и принц-полукровка", а также шпионской бондиаде "Квант милосердия".

На счету Риттера не только работа в кино и телевизионных шоу. В 2009-м он был удостоен специальной театральной награды Theatre world Award.

Всего актерской карьере Пол Риттер отдал 22 года жизни. Причиной его смерти названа опухоль головного мозга. Сообщается, что актер умер в окружении семьи.

"Чернобыль" вышел на экраны в 2019 году. Пять серий картины рассказывают о событиях накануне и после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Телевизионный сериал получил единодушное признание критиков и симпатии зрителей в разных странах мира. На счету "Чернобыля" 10 наград премии "Эмми" и "Золотой глобус".

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