Букмекеры оценили конкурсантов "Евровидения – 2021": какие шансы у Грузии?

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Букмекеры ознакомились с песнями представителей международного песенного конкурса "Евровидение-2021" и определили главных фаворитов проекта, об этом говорится на официальном сайте.

В пятерку претендентов на победу вошли представители Мальты (вероятность победы 18%), Швейцарии (13%), Франции (12%), Болгарии (7%) и Италии (6%).

Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимает 36-е место.

Представитель Грузии выступит во втором полуфинале конкурса 20 мая с песней You. Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

