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Торнике Кипиани

Букмекеры оценили конкурсантов "Евровидения – 2021": какие шансы у Грузии?

photo: Tornike Kipiani / FB
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (13)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210406/251388423/Bukmekery-otsenili-konkursantov-Evrovideniya--2021-kakie-shansy-u-Gruzii.html

Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, не войдет даже в десятку

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Букмекеры ознакомились с песнями представителей международного песенного конкурса "Евровидение-2021" и определили главных фаворитов проекта, об этом говорится на официальном сайте.

В пятерку претендентов на победу вошли представители Мальты (вероятность победы 18%), Швейцарии (13%), Франции (12%), Болгарии (7%) и Италии (6%).

Подготовка к конкурсу Евровидение
photo: courtesy of EuroVision / Thomas Hanses
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Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимает 36-е место.

Представитель Грузии выступит во втором полуфинале конкурса 20 мая с песней You. Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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Темы:
Евровидение 2021 (13)

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