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Мальчик у входа в класс в одной из московских школ, архивное фото

Дни грузинской культуры проходят в московской школе

© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Культура
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Sputnik Грузия
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Российским школьникам рассказывают об известных грузинских просветителях: Шота Руставели, Якобе Гогебашвили, Илье Чавчавадзе и многих других

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дни грузинской культуры проходят в московской общеобразовательной школе №1231 имени В. Д. Поленова, об этом говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

Проект реализуется в рамках дополнительного образования педагогом Динарой Дангадзе.

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"Я благодарю дирекцию школы №1231 за возможность сохранения в стенах нашего учебного заведения традиций, культуры и языка грузинского народа, – поделилась Дангадзе. – Грузины испокон веков жили в России. Наши народы очень близки. Нас объединяет единая вера и общая культура".

Дни грузинской культуры приурочены к предстоящему празднованию Дня родного языка (14 апреля). В рамках этих уроков педагоги рассказывают школьникам об известных грузинских просветителях: Шота Руставели, Якобе Гогебашвили, Илье Чавчавадзе и многих других.

"В самой школе отмечают, что "великий российский ученый Михаил Ломоносов утверждал, что "народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Именно поэтому очень важно, чтобы каждый ребенок знал историю своей страны, своего народа, чувствовал и любил свой родной язык", – говорится на сайте.

Школа №1231 – единственное в Москве общеобразовательное учреждение, где грузинский язык изучают в рамках дополнительного образования.

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Темы:
Новости из России (1632)

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