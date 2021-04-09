10:51 09 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Жилые дома города Анси

Грузинская "Заброшенная деревня" едет покорять Францию

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинское кино (163)
17901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210409/251384352/Gruzinskaya-Zabroshennaya-derevnya-edet-pokoryat-Frantsiyu.html

Главным героем 14-минутного фильма является заброшенная деревня, которая олицетворяет человека, позабывшего смысл сотворения мира – любовь

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Анимационный фильм грузинского режиссера и художника Мариам Капанадзе "Заброшенная деревня" будет представлен на Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animated Film Festival), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо
photo : courtesy of Faraz Fesharaki / DFFB
"Что мы видим, когда смотрим на небо": как грузинский фильм о любви покоряет мир?

Кинофестиваль в Анси – один из крупнейших фестивалей анимационных фильмов, основанный в 1960 году. В этом году он состоится с 14 по 19 июня.

Грузинская короткометражная анимация была отобрана из трех тысяч работ из 95 стран.

Анимационный фильм "Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября прошлого года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где был отмечен премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного 14-минутного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Кадр из анимационного фильма Потерянная деревня
Courtesy of Georgian National Film Center
Кадр из анимационного фильма "Потерянная деревня"

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе – режиссер и автор сценария.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинское кино (163)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Дерзкий угон: SUP-серферы открыли сезон заплывом на льдине
"Угон" льдины в Самаре: SUP-серферы открыли сезон - видео
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться