Грузинская "Заброшенная деревня" едет покорять Францию

Главным героем 14-минутного фильма является заброшенная деревня, которая олицетворяет человека, позабывшего смысл сотворения мира – любовь

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Анимационный фильм грузинского режиссера и художника Мариам Капанадзе "Заброшенная деревня" будет представлен на Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animated Film Festival), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

Кинофестиваль в Анси – один из крупнейших фестивалей анимационных фильмов, основанный в 1960 году. В этом году он состоится с 14 по 19 июня.

Грузинская короткометражная анимация была отобрана из трех тысяч работ из 95 стран.

Анимационный фильм "Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября прошлого года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где был отмечен премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного 14-минутного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Courtesy of Georgian National Film Center Кадр из анимационного фильма "Потерянная деревня"

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе – режиссер и автор сценария.

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