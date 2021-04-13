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Креативный директор Gucci Алессандро Микеле с Демной Гвасалия

Gucci и Balenciaga готовят коллаборацию: что это будет?

photo: Demna Gvasalia Daily / FB
Культура
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Знаменитые бренды слишком отличаются по эстетике, чем еще больше подогревают интерес к своему будущему сотрудничеству

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Французский бренд Balenciaga и итальянский дом моды Gucci готовят коллаборацию, пишет издание WWD. Что это будет, пока неизвестно, бренды официально еще не анонсировали сотрудничество.

По информации WWD, креативный директор Gucci Алессандро Микеле для создания новой коллекции объединил силы с Демной Гвасалия, креативным директором Balenciaga.

Fashion Magazine Italia წერს, რომ Gucci x Balenciaga კოლაბორაციას იტალიური ბრენდი 15 აპრილს გაავრცელებს. გუჩის ახალ კოლექციას “Aria” ქვია.

Опубликовано Demna Gvasalia Daily Понедельник, 12 апреля 2021 г.

В 2020 году Gucci уже запустили довольно плодотворную коллаборацию с The North Face. Однако в этот раз бренды слишком отличаются в эстетике, чем уже подогрели интерес к своему проекту.

Ожидается, что официальное объявление коллаборации произойдет на презентации новой коллекции Gucci под названием Aria. Она состоится 15 апреля в онлайн-формате. Тогда-то, скорее всего, поклонники модного бренда и узнают, чем обернется эта громкая коллаборация на самом деле.

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Публикация от 𝐆𝐯𝐚𝐬𝐚𝐥𝐢𝐚𝐠𝐚 (@gvasaliaga)

Balenciaga – Модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиага. Модельер имел репутацию бескомпромиссного кутюрье и был назван Кристианом Диором "всеобщим мастером".

Gucci  – известный производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Принадлежит французскому конгломерату Kering, является второй крупнейшей по объемам продаж компанией-производителем модных товаров после LVMH.

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