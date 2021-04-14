На фестиваль классической музыки в Цинандали съедутся музыканты со всего мира

Винный регион Грузии в самом разгаре праздника урожая Ртвели превратится в центр классической музыки

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival пройдет с 8 по 19 сентября 2021 года в грзинском селе Цинандали (регион Кахети), сообщают организаторы.

В этом году Tsinandali Festival возвращается с еще более масштабной и интересной программой, обещают организаторы. Перед зрителями в уникальном имении Цинандали предстанут 24 всемирно известных артиста и состоятся 33 концерта.

На фестивале выступят бельгийский скрипач Марк Бушков, израильская пианистка Елена Башкирова, проживающая в Германии грузинская скрипачка Лиза Батиашвили, израильский и американский пианист Ефим Бронфман, немецкий пианист и дирижер Кристоф Эшенбах, канадская виолончелистка Аманда Форсайт, американская скрипачка Блит Теэ Энгстрём, японский пианист Мао Фудзита, немецкий оперный певец Маттиас Герне и американский оперный певец Томас Хэмпсон.

Кроме того, поклонники Фестиваля Цинандали смогут посетить концерты с участием таких артистов, как итальянский дирижер Джанандреа Нозеда, немецкий оперный, камерный и джазовый певец Томас Квастхофф вместе с бендом, турецкий пианист Фазыл Сай, британский пианист Андраш Шифф, израильские музыканты - пианист и дирижер Лахав Шани и скрипач, альтист и дирижер Пинхас Цукерман.

Будут гости и из России: виолончелист Александр Рамм, пианист Сергей Редькин, скрипач Вадим Репин и пианист Михаил Плетнев.

Организаторы подчеркивают, что все концерты пройдут в открытом амфитеатре, при соблюдении ковид-ограничений и рекомендаций Минздрава. Информация о билетах и подробная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте мероприятия позже.

Фестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов - Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.

Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрём, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.

Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель - Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер, в настоящее время музыкальный директор Национального симфонического оркестра США (в 2021 году он займет пост музыкального директора Цюрихского оперного театра).

Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница с 60 номерами, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в Цинандали также была создана международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.

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