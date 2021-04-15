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Съемки фильма Форсаж 9 в столице Грузии

Еще более эпично: в Сети появился второй трейлер "Форсажа" с кадрами из Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210415/251469451/Esche-bolee-epichno-v-Seti-poyavilsya-vtoroy-treyler-Forsazha-s-kadrami-iz-Tbilisi.html

Во втором официальном трейлере, как и в первом, запечатлены эпические кадры столкновения машин в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Сети появился второй официальный трейлер американского фильма "Форсаж 9", в котором можно увидеть эпичные кадры, снятые в Грузии.

Киностудия Universal накануне представила второй трейлер приключенческого боевика. Премьера фильма состоится 25 июня 2021 года. Изначально фильм должен был выйти в прокат 21 мая 2020 года. Но планы авторов франшизы были нарушены первой волной коронавируса по всему миру и закрытием огромного числа кинотеатров.

Во втором официальном трейлере, как и в первом, запечатлены эпические кадры столкновения машин в Тбилиси.

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Ожидается, что девятый "Форсаж" станет предпоследней частью серии. В нем поклонников фильма ожидают возвращение Сона Кана в роли Хана Лю, появление экс-рестлера Джона Сины в образе младшего брата Доминика Торетто, а также, естественно, традиционный набор погонь, драк, перестрелок и взрывов.

В фильме также снимались Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордан Брюстер и рэпер Лудакрис.

Съемки знаменитой франшизы прошли в Тбилиси летом 2019 года в рамках проекта "Снимай в Грузии", осуществляемого программой министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии". Американский блокбастер пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца.

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