В Голливуде снимут новую версию "Иронии судьбы"

В числе работ Марюса Вайсберга - комедии "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе" и "8 новых свиданий"

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Российский режиссер Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию культового фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы" - в нем снимутся голливудские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон, сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Съемки планируют начать в Бостоне летом 2021 года. Вайсберг совместит работу режиссера с ролью креативного продюсера "Иронии судьбы". Сценаристом ремейка стала Тиффани Полсен, известная по комедии "Пара на праздники". Продюсерами картины будут Винсент Ньюман, работавший с фильмом "Мы - Миллеры", а также Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", - сказал Вайсберг, которого процитировали в пресс-службе.

Марюс Вайсберг – режиссер, сценарист и продюсер, автор таких российских комедий, как "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Любовь в большом городе".

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