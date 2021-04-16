Роман Гиголашвили "Кока" вошел в шорт-лист премии "Национальный бестселлер" в России

"Кока" - это авантюрный роман, с криминальным дном и нежнейшей ностальгией, соблазнами и трагическими случайностями

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Роман грузинского писателя Михаила Гиголашвили "Кока" вошел в короткий список Всероссийской литературной премии "Национальный бестселлер – 2021", говорится на официальном сайте премии.

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Гиголашвили занимает первую строчку списка с наибольшим количеством баллов, выставленных членами Большого жюри.

Кроме книги грузинского писателя, в шорт-лист премии также вошли "Покров-17" Александра Пелевина, "Павел Чжан и прочие речные твари" Веры Богдановой, "Плейлист волонтера" Мршавко Штапича, "Время рискованного земледелия" Даниэля Орлова и "Стрим" Ивана Шипнигова.

"Новый роман "Кока" я ждала два года, и – карантин на пользу! – в начале осени мы его получили. Здесь узнаваемый молодой герой – обаятельный лоботряс Кока, Николоз Гамрекели – продолжает свою психоделическую эпопею, правда, существенно расширив географию.

Жизнь кидает его из стороны в сторону. Амстердам, Париж, Россия и – конечно же – Тбилиси. Искусительная свобода… от чего? От "зависимости"? В поисках нового кайфа? Или… смысла жизни?", - цитируют на сайте премии издателя романа Елену Шубину.

По словам Шубиной, "Кока" - это авантюрный роман и босховское полотно, социальное и криминальное дно и нежнейшая ностальгия, соблазны и трагические случайности, острая сатира нравов и глубокие евангельские мотивы.

"Это настоящий РОМАН. Филигранно выстроен сюжет, речевые характеристики героев не вызывают сомнений. Детальное описание и старого Тбилиси – притягательного, ароматного, наполненного счастьем, – и маргинального Амстердама, и "орднунг" немецкой клиники, и пятигорская тюрьма, куда герой, а вместе с ним и читатель, погружается, как в дантовский ад, – все живое, всему веришь", - говорит издатель Гиголашвили.

Гиголашвили — автор шести романов и сборника прозы. Среди них — "Иудея", "Толмач", "Чёртово колесо" (выбор читателей премии "Большая книга"), "Захват Московии" (шорт-лист премии НОС), "Тайный год", которая стала при призером первого места "Русской премии" в 2017 году. С 1991 года живет в Саарбюккене (Германия), преподает русский язык в Саарском университете.

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