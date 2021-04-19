Грузинская певица вновь зажгла на сцене шоу "Ну-ка все вместе!" в России

Драйв юной грузинки привел в восторг Ларису Долину, Сергея Лазарева и еще 98 экспертов музыки, которые назвали Нуцу смелой и талантливой исполнительницей

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинская 23-летняя певица Нуца Бузаладзе вновь зажгла на сцене российского шоу "Ну-ка все вместе!" – исполнительница набрала сотню голосов и автоматически прошла в финал проекта.

Впервые на этом проекте Нуца появилась во втором сезоне и сразу же завоевала сердца многих своим сильным и красивым голосом. Тогда певица дошла до финала, но для победы ей не хватило буквально нескольких баллов.

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Видимо, на этом Бузаладзе останавливаться не захотела, поэтому вновь пришла на проект. В интервью грузинка призналась, что, разумеется, хочет победить, однако для нее важно не только лидерство, а то ощущение на сцене, которое она захотела вновь испытать.

В этот раз Бузаладзе настолько зажигательно исполнила хит Уитни Хьюстон Queen of the night, что заставила встать и подпевать всех экспертов. "Мы счастливы вновь видеть тебя на этой сцене. Это такая смелость!" – восхитился Сергей Лазарев.

Певица Лариса Долина не смогла не похвалить Нуцу, отметив, что она входит в то малое число артистов, которые могут танцевать и брать правильные ноты одновременно. "Вы прекрасно двигаетесь, у вас чудная пластика. При этом нет ни одной фальшивой ноты. Это был разрыв!" – сказала Лариса Долина.

Поскольку Нуца набрала одинаковое количество баллов с другой конкурсанткой Софией Ацбеха Негга – 100 баллов, то экспертам пришлось еще раз голосовать за этих участниц. После непростого выбора жюри отдали больше голосов Нуце Бузаладзе, и она прошла в финал.

Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и многих других проектах.

"Ну-ка, все вместе!" – российское зрелищное вокальное шоу. Свои музыкальные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Интересно, что выступления участников оценивают сразу сто человек в студии. В эту сотню входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны и музыкальные блогеры. Предводителем сотни является известный певец Сергей Лазарев.

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