Выставка грузинского видеохудожника Андро Эрадзе открывается в Нью-Йорке

Это выставка о взаимосвязи человека с природой и о той ответственности, которую неизбежно несет человечество

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Персональная выставка работ грузинского видеохудожника Андро Эрадзе откроется в нью-йоркском Новом музее современного искусства 20 апреля, сообщается на сайте музея.

Экспозиция грузинского артиста современного искусства состоится в рамках проекта Screens Series, представляющего творчество молодых и талантливых видеохудожников со всего мира.

В крупнейшем городе США Эрадзе, который в основном занимается видео, фотографией и инсталляцией, представит три видео.

"Художник фокусируется на пространстве между человеческим и нечеловеческим восприятием. Завораживающие фильмы Эрадзе основаны на потустороннем звуке и показывают животных, растения и другие предметы из мира природы, которые часто находятся в противоречии с невидимым, но надвигающимся человеческим присутствием. Сосредоточив свой взгляд на пространстве между органическим и индустриальным или синтетическим, Эрадзе обнаруживает взаимосвязь между всеми вещами и ответственность, которую неизбежно несет человечество", – говорится на сайте музея.

Двадцатисемилетний Андро Эрадзе живет и работает в Тбилиси. В копилке художника есть несколько впечатляющих выставок под названиями "Mouth of Darkness", "Ocean", "My Silent Response is Your Blind Guide" и другие. Экспонировался в Грузии и Германии.

Новый музей современного искусства (New Museum of Contemporary Art) – один из крупнейших мировых собраний произведений искусства конца XX-XXI веков. Был основан в 1977 году Маршей Такер, работавшей до этого куратором отдела живописи и скульптуры в Музее Уитни, Нью-Йорк. Ежегодно в Новом музее организуется не менее шести крупных выставок, в том числе и персональных.

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