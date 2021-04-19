Какой картиной откроется Каннский фестиваль

Роли в фильме, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Фильм французского режиссера и сценариста Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, который должен пройти с 6 по 17 июля, сообщает Deadline.

"Каждый фильм Леоса Каракса – это событие. И эта картина выполняет все свои обещания! "Аннетт" – это подарок, на который надеются любители кино, музыки и культуры", – сказал президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр.

Роли в ленте, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.

"Аннетт" (Annette) – художественный фильм и первый мюзикл в творчестве Каракса. Фильм снят в сотрудничестве с группой Sparks, музыканты которой Рон Мэйл и Рассел Мэйл написали сценарий.

Картина повествует о стендап-комике Генри (Драйвер), супруга которого, оперная певица Энн (Котийяр), погибает, а главный герой остается один с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар. Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе.

Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера – "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".

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