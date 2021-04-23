Проект грузинского фильма о бесплодии отметили на престижном фестивале в Швейцарии

Это история молодой женщины, движимой одним отчаянным желанием – иметь ребенка. Героиня уже более десяти лет борется с бесплодием и социальным давлением

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Проект грузинского документального фильма "Белые ночи" режиссера Рати Цителадзе стал победителем на Международном фестивале Visions du Réel.

Visions du Réel – всемирно известный фестиваль документального кино, который ежегодно проводится в апреле в городе Ньон (Швейцария). Фестиваль был основан в 1969 году и является крупнейшим фестивалем документального кино в Швейцарии.

Об успехе грузинского фильма написала продюсер Нино Варсимашвили, отметив, что проект получил приз на индустриальной платформе TDF AWARD престижного фестиваля.

"თეთრი ღამეები" მსოფლიოს პრესტიჟულ კინოფესტივალზე TDF AWARD-ის გამარჯვებულია! ჩვენი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის... Опубликовано Nino Varsimashvili Среда, 21 апреля 2021 г.

В фильме "Белые ночи" рассказывается история, казалось бы, обычной молодой женщины, но движимой одним отчаянным желанием – иметь ребенка. Героиня уже более десяти лет борется с бесплодием и социальным давлением.

Рати Цителадзе – выпускник консерватории Лос-Анджелеса, где он овладел искусством как актерского мастерства, так и режиссуры.

В 2010 году Цителадзе основал кинокомпанию ArtWay Film. На ее базе он снял несколько короткометражных кинокартин, которые стали призерами разных международных кинофестивалей. Сам Цителадзе также многократно удостаивался признания на различных международных кинофестивалях и форумах.

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