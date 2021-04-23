Из столицы в регионы: в Кутаиси пройдет фестиваль короткометражного кино

Кинофестиваль задуман с целью разнообразить грузинскую кинематографическую сцену, сосредоточенную в основном вокруг столицы, и перенести интересные культурные мероприятия в регионы

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Первый международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет на западе Грузии, в городе Кутаиси (регион Имерети) 8-12 мая, сообщается на сайте смотра.

Фестиваль, который должен был впервые состояться в ноябре 2020 года, но из-за пандемии был перенесен, призван популяризировать и поддерживать искусство короткометражного кино.

ქუთაისის საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი/ Kutaisi International short film festival

🎞8-12 მაისი/May 🦖 ქუთაისში შევხვდებით! See you in Kutaisi! #დატოვეშენინაკვალევი #Leaveyourfootprint Опубликовано Kutaisi International Short Film Festival Среда, 7 апреля 2021 г.

"Как бы это удивительно ни звучало, но в современной реальности короткометражкам уделяется меньше внимания и их редко продвигают, – говорится в сообщении организаторов. – При этом именно с короткометражными фильмами и дебютируют начинающие авторы. Так что Кутаисский международный фестиваль короткометражных фильмов – это уникальная возможность для начинающих режиссеров показать публике свои работы, профессионально развиваться и налаживать международные связи".

Кутаисский фестиваль также был задуман с целью разнообразить грузинскую кинематографическую сцену, сосредоточенную в основном вокруг столицы, и перенести интересные культурные мероприятия в регионы.

Кинофестиваль состоит из двух конкурсных программ – фильмы по 1-5 минут и 10-30 минут. Международный конкурс включает 15 короткометражек от режиссеров со всего мира – от лент "Прощай, мой сын" Юитиро Накада до "Персоны" французского режиссера Реми Рондо и "Улицы К. Маркса, 12" Ирины Жордании из Грузии.

Победитель основного конкурса будет награжден главным призом фестиваля – "Золотым динозавром".

Организаторы напоминают, что из-за коронавирусных ограничений на фестиваль не смогут приехать иностранные гости, а показы будут проходить с учетом всех ковид-правил. Количество зрителей на фестивале также ограничено.

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