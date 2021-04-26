Кто получил "Оскар"? Объявлены лауреаты

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Лучшей картиной года киноакадемия США признала фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" – это история о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне.

Исполнительница главной роли, актриса Фрэнсис Макдорманд удостоилась "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль". Саму Хлою Чжао признали лучшим режиссером года. Призом за лучшую мужскую роль отметили Энтони Хопкинса, снявшегося в фильме "Отец". Таким образом, он стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки. Ему 83 года.

Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел – за работу над картиной "Девушка, подающая надежды".

Лучшим иностранным художественным фильмом киноакадемики признали работу датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным – "Мой учитель – осьминог".

Победительницей в номинации "Лучшая актриса второго плана" стала южнокорейская актриса Юн Ё Чжон за роль в фильме "Минари". Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента "Манк" (Эрик Мессершмитт).

Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You из кинокартины "Иуда и черный мессия".

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией в 170 гостей. Вручению "Оскара" традиционно предшествовал проход знаменитостей по красной ковровой дорожке, от которого в этом году из-за коронавируса отказались многие кинопремии.

Премии киноакадемии США "Оскар" вручаются ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. Лидером по числу номинаций в этом году стала картина Дэвида Финчера "Манк". С ней соперничали "Земля кочевников", "Минари", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".

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