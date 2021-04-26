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Певец Папуна Деканоидзе на Voice Kids в Германии

Мальчик из Грузии покорил судей проекта "Голос. Дети" в Германии – видео

photo: The Voice Kids / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210426/251568011/Malchik-iz-Gruzii-pokoril-sudey-proekta-Golos-Deti-v-Germanii---video.html

Юное дарование из Грузии поразило немецких судей и зрителей шоу красотой своего вокала и выбором песни

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тринадцатилетний мальчик из Грузии Папуна Деканоидзе попал в финал немецкой версии проекта Voice Kids – вокал юного дарования привел в восторг как зрителей, так и жюри шоу.

Папуна Деканоидзе стал одним из избранных участников детского проекта. В первом туре слепых прослушиваний, когда юноша исполнил песню Деми Ловато Warrior, к нему повернулись трое из четырех судей.

В итоге Деканоидзе пошел в команду к немецкому певцу Винсенту Вайсу. Немецкая пресса отмечает, что мальчик стал одним из фаворитов проекта.

Опубликовано The Voice Kids Суббота, 24 апреля 2021 г.

Известно, что Папуна живет в городе Фрайбург, а часть его семьи – в Грузии. На официальном сайте шоу отмечается, что помимо музыки, Папуна Деканоидзе увлекается фотографией. Особенно любит фотографировать во время отдыха или велосипедных туров. 

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