Мальчик из Грузии покорил судей проекта "Голос. Дети" в Германии – видео

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тринадцатилетний мальчик из Грузии Папуна Деканоидзе попал в финал немецкой версии проекта Voice Kids – вокал юного дарования привел в восторг как зрителей, так и жюри шоу.
Папуна Деканоидзе стал одним из избранных участников детского проекта. В первом туре слепых прослушиваний, когда юноша исполнил песню Деми Ловато Warrior, к нему повернулись трое из четырех судей.
В итоге Деканоидзе пошел в команду к немецкому певцу Винсенту Вайсу. Немецкая пресса отмечает, что мальчик стал одним из фаворитов проекта.
Опубликовано The Voice Kids Суббота, 24 апреля 2021 г.
Известно, что Папуна живет в городе Фрайбург, а часть его семьи – в Грузии. На официальном сайте шоу отмечается, что помимо музыки, Папуна Деканоидзе увлекается фотографией. Особенно любит фотографировать во время отдыха или велосипедных туров.
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