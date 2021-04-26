Мальчик из Грузии покорил судей проекта "Голос. Дети" в Германии – видео

Юное дарование из Грузии поразило немецких судей и зрителей шоу красотой своего вокала и выбором песни

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тринадцатилетний мальчик из Грузии Папуна Деканоидзе попал в финал немецкой версии проекта Voice Kids – вокал юного дарования привел в восторг как зрителей, так и жюри шоу.

Папуна Деканоидзе стал одним из избранных участников детского проекта. В первом туре слепых прослушиваний, когда юноша исполнил песню Деми Ловато Warrior, к нему повернулись трое из четырех судей.

В итоге Деканоидзе пошел в команду к немецкому певцу Винсенту Вайсу. Немецкая пресса отмечает, что мальчик стал одним из фаворитов проекта.

Известно, что Папуна живет в городе Фрайбург, а часть его семьи – в Грузии. На официальном сайте шоу отмечается, что помимо музыки, Папуна Деканоидзе увлекается фотографией. Особенно любит фотографировать во время отдыха или велосипедных туров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.