Грузинский фильм получил премию "Ника"

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Картина грузинского режиссера Дито Цинцадзе "Вдох-выдох" удостоена российской кинопремии "Ника" - как лучший фильм СНГ, Балтии и Грузии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

В центре драмы - 37-летняя героиня Ирина, по профессии врач. По сценарию, женщина выходит из тюрьмы и решает начать жизнь с чистого листа. Ирина пытается вновь обрести доверие близких, но все не так-то просто.

Мировая премьера фильма "Вдох-выдох" состоялась в 2019 году на Шанхайском международном кинофестивале, где работа получила приз жюри. Также исполнительница главной роли актриса Саломе Демурия получила награду на Алматинском международном кинофестивале и на Международном кинофестивале в Минске "ЛІСТАПАД" за лучшую женскую роль.

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Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" проходила в воскресенье в концертном зале Vegas City Hall, награды вручали сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премия была отменена из-за пандемии коронавируса.

В номинации "Лучшая женская роль" за 2019 год награды получили сразу две актрисы: Самал Еслямова, сыгравшая в фильме "Айка", и Виктория Мирошниченко, исполнившая роль в фильме "Дылда". В 2020 году победу в номинации также одержали две актрисы: Юлия Высоцкая за роль в фильме "Дорогие товарищи!" и Чулпан Хаматова, сыгравшая в фильме "Доктор Лиза".

В мужской номинации 2019 года приз за лучшую роль достался Леониду Ярмольнику за роль в фильме "Одесса". В 2020 году лучшим актером признали Александра Паля за роль в фильме "Глубже!".

Национальная кинематографическая премия "Ника" вручается с 1988 года, идеологом премии стал режиссер Юлий Гусман. Победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств.

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