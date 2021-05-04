Концерт певца Левана Кбилашвили и группы PanGEO пройдет в Москве

Музыка, рожденная в Грузии, или олицетворение кавказско-балканского драйва и византийской глубины в контексте нового времени – так описывают свой стиль музыканты бэнда

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Первый сольный концерт грузинского певца Левана Кбилашвили и группы PanGEO пройдет в Москве в четверг, 6 мая.

PanGEO – это новый проект 30-летнего исполнителя Кбилашвили, участника седьмого сезона российского музыкального телешоу "Голос".

Музыка, рожденная в Грузии, или олицетворение кавказско-балканского драйва и византийской глубины в контексте нового времени – так описывают свой стиль музыканты бэнда PanGEO.

"Харизматичный участник вокального проекта "Голос" Леван Кбилашвили пустился в свободное плавание, создал творческий тандем с коллективом panGEO и стремительно принялся покорять музыкальный Олимп. Его голос – нежен и индивидуален, музыка группы – лаконична и пропитана восточными мотивами, а концерты – глубокое и эмоциональное действо", – говорится в анонсе выступления.

Концерт состоится на сцене клуба "16 Тонн". Начало в 19:00 по московскому времени.

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