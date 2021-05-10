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Певица Меги Гогитидзе

Певица Меги Гогитидзе встретится с поклонниками в Москве

photo: Megi Gogitidze Official / FB
Культура
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Грузинка полюбилась российским слушателям своим необычным голосом, энергией исполнения и бьющей через край эмоциональностью на сцене

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинская певица Меги Гогитидзе встретится со своими поклонниками в Москве 25 мая - встреча будет носить формат Publik Talk и пройдет в Community Moscow.

"В неформальной обстановке я отвечу на ваши вопросы и исполню несколько песен с гитаристом. На мероприятии будет проходить видеосъемка, продолжительность 2 часа. Куратор встречи Тея Магал, основатель интеллектуального клуба Communitea", - пишет в Instagram Гогитидзе.

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Публикация от Megi Gogitidze (@megi_gogitidze)

По словам исполнительницы, вся прибыль с продажи билетов на мероприятие будет передана на благотворительность. 

Меги Гогитидзе родом из Аджарии, из города Кобулети. Является автором музыки и песен. В 2014 году она стала полуфиналистом проекта "Голос Країни", а в 2016 году была признана лучшей певицей года в грузинском проекте "Мега".

Меги исполняет музыку в стиле этно-джаз и фолк. Часто использует в песнях поэзию культовых грузинских поэтов. Певица замужем, у нее две дочери - Сидония и Барбаре.

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Новости из России (1657)

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