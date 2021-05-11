Кто едет на Евровидение 2021 от России? Песня и шансы на победу

Sputnik Грузия поинтересовался, как оценивают шансы на победу певицы Манижи, и представляет песню конкурсантки из России.

Кто едет на Евровидение 2021 от России

Россияне выбрали Манижу, которая исполнит на Евровидении 2021 песню на русском и частично английском языках, по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.

Среди претендентов были Manizha, #2Маши и Therr Maitz - Манижа в ходе отбора выступала третьей и набрала 39,7% голосов телезрителей, опередив вокалисток дуэта #2Маши всего на 4%.

Песню для Евровидения, по удивительному стечению обстоятельств, Манижа написала 8 марта, за год до своей победы в российском национальном отборе.

Музыку к композиции составили израильские авторы Ори Авни и Ори Каплан.

По словам конкурсантки "Russian Woman" — песня о самых красивых и невероятных женщинах России.

"Нас таких много! Женщины России, это не только про внешность, что, безусловно, факт. Это про внутреннюю силу, которая нам присуща очень много лет. И в горящую избу… все это мы знаем", — рассказала Манижа.

Каковы шансы Манижи на победу?

Шансы на победу представительницы России Манижи Сангин с композицией Russian Woman, согласно котировкам, оценивают в 2%.

По последним прогнозам, представительница России может претендовать на 13 место. При этом несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница может занять 14 место.

На решение россиян, выбравших Манижу претенденткой из России, российский шоу-бизнес отреагировал неоднозначно и по-разному оценивает ее шансы на победу.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал выступление Манижи "достойным", однако сомневается в ее шансах на победу, ибо полагает, что песню могут не воспринять.

Дмитрий Колдун - участник Евровидения 2007 от Беларуси - отметил, что Манижа обладает сильной энергетикой, вокалом и экспрессией, что всегда ценили на "Евровидении". Но в то же время признался, что из трех представленных на отборе номеров ему больше всех понравилась песня группы #2Маши "Bitter Words" ("Едкие слова").

"Насчет песни у меня неоднозначные ощущения. И даже не из-за того, что она на русском. С такой сложной и "непопсовой" формой, которую нелегко запомнить, этой песне, на мой взгляд, будет при прочих равных условиях сложнее конкурировать. Такая песня потребует изобретательного номера", — сказал Колдун и пожелал удачи Маниже и ее команде.

Во время национального отбора некоторые звезды и актеры, в том числе актриса Чулпан Хаматова и блогер Ида Галич, в своем Instagram активно призывали голосовать за Манижу. А Филипп Киркоров лично поддержал Манижу после выступления и признался, что болел за нее.

В то же время эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян удивлен, что в стране не нашлось более достойной песни и кандидата на конкурс. По его словам, на момент отказа группы Little Big ехать на Евровидение-2021 Россия у букмекеров находилась на третьем месте, а после объявления, что в этом году от страны поедет новый участник, шансы России понизились.

Популярная группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении 2020 в Нидерландах с зажигательной композицией Uno. Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса, но клип Little Big на официальном канале конкурса набрал рекордное количество просмотров – более 200 миллионов.

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