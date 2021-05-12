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Участник шоу Звезда Грузии Торнике Кипиани

Конкурсант из Грузии на "Евровидении – 2021" прошел первую репетицию

photo: Georgian Idol / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210512/251710891/Konkursant-iz-Gruzii-na-Evrovidenii--2021-proshel-pervuyu-repetitsiyu.html

Торнике Кипиани, представляющий Грузию на "Евровидении", выступит во втором полуфинале конкурса 20 мая

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинский певец Торнике Кипиани, который представит Грузию на международном конкурсе песни "Евровидение – 2021", прошел первую репетицию на арене Ahoy в Роттердаме.

Грузинский артист вместе со шведским режиссером Эмилией Синквист работали над последними деталями сценической постановки.

"Первая репетиция прошла очень хорошо. Мы ознакомились со здешней ситуацией, сцена на самом деле очень красивая", - сказал Кипиани, отметив, что он также доволен звуком.

После репетиции Кипиани отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Вторая репетиция назначена на 14 мая.

Торнике Кипиани выступит под номером 10 во втором полуфинальном туре конкурса 20 мая с песней You.

Во втором полуфинале принимают участие 17 конкурсантов. Зрители и жюри выберут из них десятку лучших, которые 22 мая появятся в финале.

Прямая трансляция конкурса состоится 18, 20 и 22 мая в 23:00 на Первом канале Грузии.

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