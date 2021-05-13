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Журнал Billboard назвал лучшего музыканта десятилетия

Pixabay / Pexels
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210513/251714575/Zhurnal-Billboard-nazval-luchshego-muzykanta-desyatiletiya.html

Музыкант установил абсолютный рекорд премии – в его активе 27 наград от Billboard Music Awards

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Журнал Billboard признал канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм) лучшим артистом 2010-х, сообщает РИА Новости.

Музыкант установил абсолютный рекорд премии – в его активе 27 наград от Billboard Music Awards, в то время как у его основного конкурента, рэпера Канье Уэста, – только пять.

Как отметило СМИ, пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200 начиная с альбома "Thank Me Later", выпущенного в 2010 году. К тому же он единственный сольный артист, в сумме удерживавший первое место рейтинга журнала более 50 недель.

Ранее Дрейк стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify.

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