Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ "Содружество" пройдет в Батуми

Участниками мероприятия станут свыше 60 кинематографистов из Грузии, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и других стран

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Пятый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество" пройдет с 26 мая по 2 июня 2021 года в Батуми, сообщили Sputnik Грузия организаторы.

Участниками мероприятия станут свыше 60 кинематографистов из Грузии, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины (всего 10 стран). В режиме онлайн в работе киношколы примут участие режиссеры из Латвии, Литвы, Молдовы и Эстонии.

В рамках киношколы состоится конкурс короткометражных фильмов (более 30 картин) из стран постсоветского пространства, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного киносотрудничества.

Традиционно конкурсная программа киношколы будет оцениваться (путем рейтингового голосования) самими участниками. Помимо этого, дипломы киношколы присудят кураторы обсуждений фильмов и представители СМИ из России и Грузии.

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Помимо этого, состоятся премьерные показы наиболее известных картин минувшего сезона, снятых кинематографистами постсоветского пространства. Среди кинопремьер – "Вдох - выдох" Дито Цинцадзе (Грузия), "Глубже!" Михаила Сегала, "Последняя "милая Болгария" Алексея Федорченко (Россия), "Желтая кошка" Адильхана Ержанова (Казахстан). Откроется категория внеконкурсных показов демонстрацией классического фильма Георгия Данелия "Не горюй!", ставшего своеобразной визитной карточкой Грузии.

Ожидается, что в рамках киношколы пройдут лекции по проблемам участия молодых режиссеров в международных кино-питчингах и международном кинофестивальном продвижении.

За время работы киношколы в минувшие годы было показано свыше 160 фильмов, а ее спикерами были такие известные кинематографисты, как Александр Сокуров, Александр Миндадзе, Александр Котт, Алексей Герман-младший (Россия), Александр Рехвиашивили (Грузия), Карен Геворкян (Армения-Россия), Сергей Тримбач (Украина) и другие.

Киношкола "Содружество" проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Организатор киношколы – кинокомпания "М Премьера".

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