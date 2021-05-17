Церемония чествования участников "Евровидения" проходит в Роттердаме

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Церемония чествования делегаций стран-участниц музыкального конкурса "Евровидение" "Бирюзовая дорожка" (Turquoise Carpet) началась в Роттердаме, передает РИА Новости.

Традиционное дефиле участников конкурса в этом году проходит в круизном терминале Роттердама. Грузию на конкурсе представляет Торнике Кипиани с песней You.

Однако появятся на церемонии далеко не все участники конкурса. В частности, из-за того, что ранее у членов делегаций Польши и Исландии был выявлен коронавирус, представители этих стран на дорожку не выходят: они обязаны пройти ПЦР-тестирование и отправиться на самоизоляцию.

"В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных COVID-тестов у членов других делегаций, проживающих в том же отеле.... Теперь все члены мальтийской и румынской делегаций также пройдут дополнительный тест ПЦР", - сообщили журналистам в пресс-службе "Евровидения".

Кроме того, отсутствует и делегация Австралии, поскольку из-за эпидемиологических особенностей путешествий она так и не приехала в Нидерланды. "В качестве дополнительной меры безопасности все делегации, посещающие церемонию, приезжают в индивидуальном порядке на частном транспорте", - говорится в рассылке организаторов конкурса.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Торнике Кипиани выступит под номером 10 во втором полуфинальном туре конкурса 20 мая

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