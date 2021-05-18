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Писатель Л.Толстой

В Грузии пройдут Дни Льва Толстого

© photo: Sputnik / Александр Красавин
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2354)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210518/251758485/V-Gruzii-proydut-Dni-Lva-Tolstogo.html

Литераторы Тбилиси не могли не отметить этот знаменательный юбилей – 170-летие со дня посещения Львом Толстым Грузии

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Дни выдающегося русского писателя, мыслителя, одного из величайших писателей-романистов мира Льва Толстого пройдут 25-27 мая в Грузии - мероприятие посвящено 170-летию посещения великим писателем Грузии. 

Екатерина Тогонидзе
photo: Ekaterina Togonidze / FB
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Инициатор и организатор проекта – Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре В. И. Толстого. Иформационным партнером выступает Международное агентство Sputnik Грузия

В связи с ситуацией в мире, вызванной пандемией, МКПС "Русский клуб" вынужден провести данный проект в формате онлайн.

Как отмечают организаторы, особая значимость "Дней Льва Толстого в Грузии" заключается в том, что он станет воплощением живого русско-грузинского творческого диалога.

При поддержке Sputnik Грузия 25 мая состоится видеомост Тбилиси – Москва – Ясная Поляна, в рамках которого состоится круглый стол "Лев Толстой: "Кавказ, несомненно, страна любви". В нем примут участие как грузинские, так и иностранные участники Дней Льва Толстого в Грузии.

На второй день, 26 мая откроется научно-практическая онлайн-конференция "Лев Толстой в Грузии: новые исследования и материалы" (онлайн-включения с платформы Zoom).

В заключительный день, 27 мая запланирована поездка участников проекта от Грузии в село Гореловка (Ниноцминдский муниципалитет Самцхе-Джавахети) – посещение школы имени Льва Толстого и Этнографического музея духоборов, а также передача подарков учащимся школы. Кроме того, планируются съемки видеофильма, посвященного знаменательной дате – 170 летию посещения великим писателем Грузии.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2354)

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