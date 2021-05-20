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Тбилисские дни книг

Тбилисский международный книжный фестиваль примет гостей в офлайн-формате

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2359)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210520/251777518/Tbilisskiy-mezhdunarodnyy-knizhnyy-festival-primet-gostey-v-oflayn-formate.html

Традиционный книжный фестиваль грузинской столицы предложит читателям интересные презентации и внушительные скидки на разную литературу

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский XXIII Международный книжный фестиваль пройдет в столичном выставочном центре Expo Georgia с 24 по 27 июня, сообщается на сайте мероприятия.

В отличие от прошлого года, когда фестиваль пришлось провести на виртуальной площадке в связи со второй волной коронавируса, в этот раз организаторы решились устроить форум в офлайн-формате с учетом всех рекомендаций и со строгим контролем ограничений.

Желающим посетить фестиваль необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Тбилисского международного книжного фестиваля www.tbilisibookfestival.ge. Этим меры необходимы для контроля потока людей в павильонах.

На сайте у пользователей также будет возможность подробно ознакомиться с программой фестиваля, которая станет известна в ближайшие дни. Следует отметить, что фестиваль в этом году будет гибридным, это значит, что желающие смогут приобрести книги онлайн по фестивальной цене.

Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
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Традиционно в рамках программы Тбилисского международного книжного фестиваля гости смогут посетить презентации новых книг, запланированы встречи читателей с грузинскими авторами, переводчиками, издателями, литературоведами. Будут проходить панельные дискуссии на актуальные литературные темы с участием грузинских и иностранных спикеров, а также детские познавательные и развлекательные мероприятия.

Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии. По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.

Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2359)

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