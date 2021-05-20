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В центре: певица Барбара Прави (Франция) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама.

"Евровидение - 2021", второй полуфинал: во сколько смотреть, участники

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (18)
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65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в Роттердаме после победы певца страны Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Второй полуфинал самого популярного песенного шоу Европы – конкурса "Евровидение - 2021" состоится в четверг, 20 мая.

65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Сегодня, во втором полуфинале выступит 17 стран-участниц.

Участники группы Maneskin (Италия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Участники группы Maneskin (Италия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.

Примечательно, что Европейский вещательный союз сообщил, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, выступать не будет. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям покажут видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая.

Порядок выступлений участников второго полуфинала "Евровидение - 2021" таков: 

  • Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
  • Эстония: Uku Suviste – The Lucky One
  • Чехия: Benny Cristo – omaga
  • Греция: Stefania – Last Dance
  • Австрия: Vincent Bueno – Amen
  • Польша: RAFAŁ – The Ride
  • Молдова: Natalia Gordienko – Sugar
  • Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
  • Сербия: Hurricane – Loco Loco
  • Грузия: Tornike Kipiani – You
  • Албания: Anxhela Peristeri – Karma
  • Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side
  • Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old
  • Финляндия: Blind Channel – Dark Side
  • Латвия: Samanta Tina – The Moon is Rising
  • Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers
  • Дания: Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden.

В финал, по результатам первого полуфинала, прошли участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Финальный вечер, в ходе которого определится победитель "Евровидения - 2021", состоится в субботу, 22 мая.

Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Наряду с победителями полуфиналов, за главный кубок музыкального соревнования поборются певцы стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды. 

Грузия

Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимает последнее место.

Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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Темы:
Евровидение 2021 (18)
Теги:
Литва, Украина, Нидерланды, Фестиваль, Грузия, Россия, Евровидение

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