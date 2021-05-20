"Евровидение - 2021", второй полуфинал: во сколько смотреть, участники

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Второй полуфинал самого популярного песенного шоу Европы – конкурса "Евровидение - 2021" состоится в четверг, 20 мая.
65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Сегодня, во втором полуфинале выступит 17 стран-участниц.
Примечательно, что Европейский вещательный союз сообщил, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, выступать не будет. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям покажут видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая.
Порядок выступлений участников второго полуфинала "Евровидение - 2021" таков:
- Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
- Эстония: Uku Suviste – The Lucky One
- Чехия: Benny Cristo – omaga
- Греция: Stefania – Last Dance
- Австрия: Vincent Bueno – Amen
- Польша: RAFAŁ – The Ride
- Молдова: Natalia Gordienko – Sugar
- Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
- Сербия: Hurricane – Loco Loco
- Грузия: Tornike Kipiani – You
- Албания: Anxhela Peristeri – Karma
- Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side
- Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old
- Финляндия: Blind Channel – Dark Side
- Латвия: Samanta Tina – The Moon is Rising
- Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers
- Дания: Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden.
В финал, по результатам первого полуфинала, прошли участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Финальный вечер, в ходе которого определится победитель "Евровидения - 2021", состоится в субботу, 22 мая.
Наряду с победителями полуфиналов, за главный кубок музыкального соревнования поборются певцы стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.
Грузия
Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимает последнее место.
Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.
Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.
Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.
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