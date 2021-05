"Евровидение - 2021", второй полуфинал: во сколько смотреть, участники

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Второй полуфинал самого популярного песенного шоу Европы – конкурса "Евровидение - 2021" состоится в четверг, 20 мая.

65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Сегодня, во втором полуфинале выступит 17 стран-участниц.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Участники группы Maneskin (Италия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.

Примечательно, что Европейский вещательный союз сообщил, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, выступать не будет. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям покажут видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая.

Порядок выступлений участников второго полуфинала "Евровидение - 2021" таков:

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Эстония: Uku Suviste – The Lucky One

Чехия: Benny Cristo – omaga

Греция: Stefania – Last Dance

Австрия: Vincent Bueno – Amen

Польша: RAFAŁ – The Ride

Молдова: Natalia Gordienko – Sugar

Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Сербия: Hurricane – Loco Loco

Грузия: Tornike Kipiani – You

Албания: Anxhela Peristeri – Karma

Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side

Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Финляндия: Blind Channel – Dark Side

Латвия: Samanta Tina – The Moon is Rising

Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers

Дания: Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden.

В финал, по результатам первого полуфинала, прошли участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Финальный вечер, в ходе которого определится победитель "Евровидения - 2021", состоится в субботу, 22 мая.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Наряду с победителями полуфиналов, за главный кубок музыкального соревнования поборются певцы стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Грузия

Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимает последнее место.

Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.